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19:56, 26 марта 2023Спорт

Сборная России по футболу одержала победу над Ираком в товарищеском матче

Сборная России по футболу со счетом 2:0 победила команду Ирака в товарищеском матче

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Сборная России по футболу одержала победу над командой Ирака в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:0. Первым ворота соперников поразил Антон Миранчук. Увеличил преимущество команды Сергей Пиняев, ставший самым молодым автором гола в истории сборной России. Он забил мяч в возрасте 18 лет 4 месяцев и 24 дней.

23 марта сборная России сыграла со сборной Ирана. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Дарья Коршунова
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