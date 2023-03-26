Сборная России по футболу одержала победу над Ираком в товарищеском матче
Сборная России по футболу одержала победу над командой Ирака в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:0. Первым ворота соперников поразил Антон Миранчук. Увеличил преимущество команды Сергей Пиняев, ставший самым молодым автором гола в истории сборной России. Он забил мяч в возрасте 18 лет 4 месяцев и 24 дней.
23 марта сборная России сыграла со сборной Ирана. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.