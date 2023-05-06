В ЛНР нашли свидетельства подготовки Украины к наступлению в 2022 году

В Северодонецке нашли свидетельства подготовки Украины к наступлению в 2022 году

Документы, которые косвенно свидетельствуют о том, что Украина готовила наступление в 2022 году, были обнаружены в военкомате Северодонецка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащую Вооруженных сил (ВС) России.

«Увеличился призыв довольно сильно, начиная с конца 2019-2020 года до 2022 года. По документам, например, за 2017 год — это было около 300 человек, за 2019 год — уже было 800 человек за год, на конец января 2022 года мы видим, что было призвано около 1113 человек буквально за две недели», — отметила она.

По словам собеседницы агентства, начиная с 2019 года активно стали проводиться военные сборы для призывников и для офицеров запаса. Она также добавила, что в 2019 году на Украине начали вести активную работу со школьниками. Военнослужащая сообщила, что представители военкомата приходили в школы и «проверяли уровень патриотизма людей, которые готовы были вступить на службу по контракту».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в успех контрнаступления ВСУ. При этом он оговорился, что не способен гарантировать стопроцентную успешность, так как этого никто не знает. По словам президента, Украина думает о подготовке к контрнаступлению, а не о том, что у армии может не быть успеха.