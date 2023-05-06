Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:47, 6 мая 2023Россия

Бастрыкин назвал атаку на Кремль типичным стилем властей Украины

Глава СКР Бастрыкин назвал атаку на Кремль типичным стилем властей Украины
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в беседе с РИА Новости назвал атаку на Кремль типичным стилем властей Украины.

По словам Бастрыкина, особенно цинично, что это было совершено в преддверии всенародного праздника Дня Победы.

«Этот случай — еще одно подтверждение, что совершение терактов – типичный стиль украинских националистов», — заявил глава СКР.

3 мая стало известно, что беспилотники попытались атаковать Кремль. Попытка удара была пресечена системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Путин не пострадал, его в момент происшествия в Кремле не было.

После попытки атаки дронов на Кремль пресс-секретарь подчеркнул, что планы по проведению парада 9 мая, приуроченного к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, не изменились.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
В Минздраве России захотели ужесточить продажу алкоголя. Какие изменения предлагаются?
Бастрыкин назвал атаку на Кремль типичным стилем властей Украины
США передадут Тайваню оружие на сотни миллионов долларов по ускоренной процедуре
Российские военные поразили более 170 целей на краснолиманском направлении
В двух российских городах вырос спрос на отопительное оборудование
Названо количество пострадавших во время пожара на НПЗ Shell в США
Глава СК рассказал о расследовании атаки дронов на Кремль
Участники зерновой сделки возобновили переговоры о ее продлении
Принцу Гарри не разрешили надеть военную форму на коронацию Карла III
Россиян предупредили о штрафе за антисанитарию на дачном участке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.