Глава СКР Бастрыкин назвал атаку на Кремль типичным стилем властей Украины

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в беседе с РИА Новости назвал атаку на Кремль типичным стилем властей Украины.

По словам Бастрыкина, особенно цинично, что это было совершено в преддверии всенародного праздника Дня Победы.

«Этот случай — еще одно подтверждение, что совершение терактов – типичный стиль украинских националистов», — заявил глава СКР.

3 мая стало известно, что беспилотники попытались атаковать Кремль. Попытка удара была пресечена системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Путин не пострадал, его в момент происшествия в Кремле не было.

После попытки атаки дронов на Кремль пресс-секретарь подчеркнул, что планы по проведению парада 9 мая, приуроченного к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, не изменились.

