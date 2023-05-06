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12:06, 6 мая 2023Силовые структуры

На призывавшую убивать российских солдат актрису завели уголовное дело

СК завел дело на призывавшую убивать российских солдат украинскую актрису Курилец

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Следственный комитет завел уголовное дело на украинскую актрису Адрианну Курилец, которая призывала убивать российских солдат. Об этом сообщает РИА Новости.

Председатель СК России Александр Бастрыкин рассказал, что в отношении артистки было заведено дело о возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку. В апреле 2022 года Курилец записала социальный видеоролик, в котором перерезала серпом горло мужчине в военной форме, высказывая при этом экстремистские высказывания.

Бастрыкин объяснил, что на Украине усилились меры по изменению враждебного отношения к русскоязычному населению. «Подобные тенденции прослеживаются и в Латвии, где на государственном уровне был введен запрет на празднование 9 Мая», — отметил глава СК России.

Ранее американский журналист Джордж Элайсон сравнил действия украинских националистов с терроризмом.

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Мария Винар
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