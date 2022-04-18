Американский журналист сравнил украинских националистов с террористами

Журналист Джордж Элайсон сравнил действия украинских националистов с терроризмом

Действия украинских националистов сравнили с терроризмом. Такое мнение выразил американский журналист Джордж Элайсон в фильме RT Documentary, пишет РИА Новости.

«Военные так не поступают. Разве что ИГИЛ (террористическая организация запрещена в России) так поступает», — высказался он во время посещения захоронения в Луганске.

Ранее глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело в отношении украинской актрисы Андрианны Курилец за ее русофобские призывы к насилию. Артистка снялась в социальном ролике, где озвучила призывы к насилию над офицерами Вооруженных сил России.