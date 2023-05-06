Экономист предупредил о высокой волатильности рубля

Экономист Григорьев предупредил о высокой волатильности рубля

В ближайшее время волатильность курса будет очень высокой, так как на нее влияют очень много экономических или политических факторов, полагает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал причины укрепления рубля, а также поделился прогнозом относительно будущего курса.

5 мая курс доллара на Московской бирже опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта, курс евро — ниже 85 рублей впервые с 3 апреля.

В принципе, курс в интервале 74-77 был бы оптимальным в настоящее время, но сохранится он в этом диапазоне или нет, зависит от ряда факторов, и, может быть, даже в большей степени от политики, чем от экономики Владимир Григорьев экономист

Причины укрепления рубля

На ослаблении доллара достаточно серьезно сказалось снижение цен на нефть, заметил Григорьев. Также сыграло свою роль снижение экспорта и рост импорта. «Сейчас по утверждению официальных лиц и по данным, которые поступают, похоже, что все-таки нижняя точка падения доходов пройдена — это является одним из индикаторов того, что рубль укрепляется», — добавил он.

Также экономист указал на то, что поступления валюты увеличиваются благодаря новой формуле расчета доходов от экспорта нефти и газа. Кроме того, укреплению рубля способствует снижение доли доллара в расчетах.

Дальнейшие показатели

Диапазон волатильности сейчас очень широкий, обратил внимание экономист. Курс может колебаться в интервале 76-80 рублей за доллар.

Григорьев отметил, что, несмотря на тренды, оказывающие положительное влияние на курс рубля, он остается валютой, которой еще долго нужно будет подтверждать свою стабильность.

«Пока больше работают положительные тренды. Если они сохранятся, конечно, рубль закрепится на позиции к доллару где-то в интервале 75-77, но, если все переломится, он может откатится к тем значениям, на которых находился во второй половине апреля — тогда было около 82», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Котировки падают на фоне решения Минфина почти вдвое сократить продажи иностранной валюты в мае в рамках бюджетного правила, пишет «Интерфакс». Ведомство направит на эти цели 40,4 миллиарда рублей в период с 10 мая по 6 июня. Сумма эквивалентна 2 миллиардам рублей в пересчете на ежедневные продажи — с 7 апреля объем ежедневных продаж составлял 3,7 миллиарда рублей.

Опрошенные агентством аналитики также связывают изменения котировок с действиями спекулянтов, отыгрывающих технические сигналы на укрепление рубля. По их прогнозам, российская валюта может продолжить укрепляться — ключевым драйвером выступит снижение курса доллара на глобальном рынке после прошедшего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.