Россиянам назвали способы распознать сделанное нейросетью фото

Эксперт Магомедов: для распознания созданного нейросетью фото нужно смотреть на его формат

Россиянам назвали способы распознать фото людей, сделанные нейросетью. Завкафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов в беседе с RT заявил, что сначала нужно обратить внимание на формат снимка и расположенные на нем лица.

«Многие программы на основе искусственного интеллекта генерируют только фото лица крупным планом, на которых обрезан практически весь фон. Если фон все-таки видно, то обычно он размытый, а появляющиеся детали прорисованы очень условно», — подчеркнул эксперт.

Если говорить об овале и пропорциях такого портретного фото, то они практически идеальны и стремятся к золотому сечению, подчеркнул Магомедов.

«Настоящие человеческие лица хоть немного, но асимметричны. Устаревшие нейросети, наоборот, выдают излишне непропорциональные лица», — уточнил он.

По его словам, в некоторых ситуациях нейросети могут выдавать вполне естественные лица, однако с другими частями тела часто наблюдаются проблемы. В частности, это касается рук и пальцев на них. Они могут находиться в неестественном и непривычном положении.

Кроме того, на фейковых фото глаза человека также могут выдать работу нейросетей. Взгляд людей на таких снимках часто кажется размытым и несфокусированным.

Кроме того, на настоящих снимках очень много мелких деталей и элементов. Так, чем больше на фото предметов интерьера, надписей на одежде, тем выше вероятность, что это обычное фото.

Ранее эксперты предупредили россиян о том, что нейросети могут использоваться злоумышленниками для кражи персональных данных.

Утечка информации может повлечь серьезные последствия, например, шпионаж или попадание сведений не только к мошенникам, но и к иностранным спецслужбам. Нейросети могут обрабатывать огромные объемы данных и извлекать из них данные, в том числе и конфиденциальные, отмечали специалисты.