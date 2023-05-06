Состояние Прилепина после взрыва автомобиля уточнили

Писатель Захар Прилепин в результате взрыва машины получил переломы и сотрясение мозга

Писатель и член партии «Справедливая Россия» Захар Прилепин в результате взрыва машины под Нижним Новгородом получил переломы и сотрясение мозга. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.

По информации агентства со ссылкой на источник в силовых структурах, мужчине на месте происшествия наложили шины и бандаж на сломанную ногу. Прилепина перевезли на вертолете нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко. Также отмечается, что писатель находится в сознании и сам общался с сотрудниками скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в автомобиле, помимо Прилепина, находилась его дочь. Девочка не пострадала — ее успели высадить из автомобиля, выгрузив вещи. Однако в результате взрыва погиб водитель, а также личный охранник писателя. Как сообщает Telegram-канал Mash, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту подрыва автомобиля.

Ответственность за взрыв на себя взяла террористическая организация из Украины «Атеш». Отмечается, что группировка давно «охотилась» на писателя: члены организации хотели его ликвидировать с начала года.

В январе стало известно, что Захар Прилепин отправился добровольцем на спецоперацию. Он заключил договор с Росгвардией, так как ранее проходил службу в ОМОН — с 1994 по 1999 год. В составе ОМОН, как утверждалось, он дважды участвовал в первой и второй чеченских кампаниях. Первая книга писателя «Патологии» посвящена этим конфликтам. Захар Прилепин имеет воинское звание майора ВС ДНР. Помимо этого, с 2017 по 2018 год он исполнял обязанности заместителя командира батальона спецназа по работе с личным составом.