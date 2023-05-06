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10:27, 6 мая 2023Бывший СССР

Стало известно об активизации ВСУ в Запорожской области

Глава запорожского движения Рогов: ВСУ стали активнее нападать на ореховском направлении

Фото: Leonhard Simon / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались на линии боевого соприкосновения на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Кратно увеличилось использование сбросов ВОГов (ВОГ, выстрел осколочный гранатометный — прим. «Ленты.ру») с БПЛА, активнее работает вражеская артиллерия и танки», — сказано в сообщении. По словам Рогова, в течение суток российские войска «демилитаризировали два вражеских танка и один БМП».

Ранее стало известно, что ВСУ перебросили на линию фронта в Запорожскую область бронетехнику и разместили на передовой многотысячную группировку войск.

Кроме того, ВСУ наращивают силы по направлению Артемовска. Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин утром 6 мая сообщил, что ежедневно украинские войска подтягивают в город по 400-600 человек. Основатель ЧВК также сказал, что военные Украины хорошо оснащены боевой техникой и боеприпасами и «сопротивляются достойно».

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Варвара Кошечкина
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