Показано фото одного из замеченных над Черным морем беспилотников ВСУ

Советник главы Крыма показал фото одного из беспилотников ВСУ, замеченных над Черным морем

В сети появились снимки одного из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины, замеченных ночью в небе над акваторией Черного моря. Фотографию показал советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram.

На кадрах видно, как в поле лежит белый летательный аппарат, а рядом ним стоят два человека. В подписи к фото чиновник заявил, что это «один из беспилотников, которые ночью атаковали Крым». Кроме того, Крючков рассказал, что этот БПЛА был «посажен системами РЭБ». В настоящее время Крым находится «под надежной защитой».

О том, что российские военные сбили 22 ударных украинских беспилотника над Черным морем, стало известно ранее в воскресенье, 7 мая. По словам официального представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, в течение ночи все украинские БПЛА были уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

6 мая глава российского региона Сергей Аксенов сообщил, что средства ПВО сбили баллистическую ракету над Крымом. Немного позднее его советник добавил, что в небе над Крымом были сбиты две баллистические ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Гром-2». Он также подтвердил, что повреждений и жертв нет. Тогда же глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отмечал, что ВСУ атаковали Крым из Запорожья, так как в этот город ранее ими был переброшен ОТРК «Гром-2».