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08:20, 7 мая 2023Из жизни

На коронации Карла III заметили фигуру в виде «смерти с косой»

Daily Mail: на коронации Карла III заметили фигуру, похожую на смерть с косой

Кадр: Daily Mail / YouTube

В Великобритании на коронации короля Карла III заметили фигуру, похожую на смерть с косой. Видеозапись доступна на YouTube-канале Daily Mail.

На кадрах видно, как в проходе мелькает фигура в черном плаще и капюшоне, держащая в руках предмет, напоминающий косу.

Карла III официально короновали в Вестминстерском аббатстве в Лондоне в субботу, 6 мая. На церемонии коронации присутствовали 2,2 тысячи человек. На нее были приглашены более 100 лидеров государств мира, члены британской и европейских королевских семьей, политики, а также артисты.

Карл III стал королем Великобритании в сентябре 2022 года после смерти матери, Елизаветы II. Нынешний монарх почти 70 лет дожидался возможности взойти на престол — дольше всех других наследников в истории страны.

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Марина Совина
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