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10:11, 7 мая 2023Спорт

Венгерский клуб Черчесова заинтересовался футболистом сборной России

Венгерский клуб Черчесова «Ференцварош» заинтересовался игроком сборной России Кузяевым

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Венгерский «Ференцварош» заинтересован в трансфере полузащитника «Зенита» и сборной России Далера Кузяева. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал главный тренер команды из Будапешта Станислав Черчесов.

«Понятно, что если у такого футболиста заканчивается контракт и мы читаем, что им интересуются турецкие клубы, естественно, он и нам может быть интересен. Другое дело, насколько его способны привлечь», — заявил Черчесов. Он также добавил, что в ближайшее время позвонит игроку.

5 мая «Ференцварош» второй раз подряд стал чемпионом Венгрии. Команда обеспечила себе победу досрочно.

Контракт Кузяева с «Зенитом» истечет 30 июня. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

Алексей Гусев
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