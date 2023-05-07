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07:52, 7 мая 2023Спорт

Врач назвал лучшие упражнения для ног

Врач Джордано включил приседания и выпады в список лучших упражнений для ног

Фото: Andriy Tod / Unsplash

Доктор физиотерапии Дэниел Джордано назвал лучшие упражнения для ног. Его слова приводит Forbes Health.

Первыми врач выделил приседания, в том числе на одной ноге, и выпады, которые позволяют укрепить сразу несколько групп мышц. Далее он назвал становую тягу и шаги наверх. Джордано отметил, что улучшить баланс, устойчивость и общую силу ног. Также специалист включил в список прыжки на возвышенность, болгарские сплит-приседания, подъем на носки, а также ягодичный мост.

Джордано объяснил, что начинать надо с упражнений с собственным весом, после чего постепенно включать в работу утяжелители. «Вы должны тренировать ноги по крайней мере два-три раза в неделю с одним днем ​​отдыха между занятиями», — добавил он.

Ранее фитнес-модель Катрин Барк назвала лучшие упражнения для стройных ног. Она посоветовала выполнять выталкивания. «Встаньте в позу планки с опорой на ладони и колени. Поднимите согнутую в колене под углом 90 градусов ногу вверх пяткой к потолку и опустите», — объяснила девушка технику.

Дарья Коршунова
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