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19:46, 11 апреля 2023Спорт

Фитнес-модель назвала лучшие упражнения для стройных ног

Фитнес-модель посоветовала делать приседания и ягодичный мост для проработки мышц ног

Фото: Andrey Arkusha / Globallookpress.com

Фитнес-модель Катрин Барк назвала лучшие упражнения для стройных ног. Ее слова приводит Shape.

Барк заявила, что для проработки мышц ног отлично подойдут выпады, приседания, а также ягодичный мост. Прокачать икроножные мышцы помогут подъемы на носки. Для сохранения баланса нужно упереться руками в стену или держаться за станок. «Поднимайтесь на носки как можно выше и опускайтесь вниз, задерживаясь в верхней точке на один счет», — пояснила Барк.

Модель также посоветовала включить выталкивания в комплекс упражнений. «Встаньте в позу планки с опорой на ладони и колени. Поднимите согнутую в колене под углом 90 градусов ногу вверх пяткой к потолку и опустите», — добавила она.

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Завершить тренировку, по словам Барк, можно попеременным поднятием ног и рук в том же положении планки. «Сделайте глубокий вдох, а на выдохе — одновременно поднимите перед собой левую руку, и правую ногу, выводя ее на линию бедер. Задержитесь в верхней точке на 1-3 секунды. Повторите с другой стороны», — рассказала модель, добавив, что выполнять каждое движение необходимо по 25 раз в четыре подхода.

Ранее тренер Майк Бол дал советы по избавлению от жира в области живота. Специалист заявил, что уменьшить объем живота можно только в процессе похудения, поэтому неверно прорабатывать лишь эту зону, но не заниматься прокачкой остальных мышц и не менять питание.

Андрей Стрельцов
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