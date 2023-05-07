Экс-госсекретарь США порассуждал о гонке вооружений в сфере ИИ

Экс-госсекретарь США Киссинджер: гонка вооружений в сфере ИИ не будет похожа на предыдущие

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер порассуждал о гонке вооружений в сфере искусственного интеллекта в интервью телекомпании CBS.

По мнению Киссинджера, она не будет похожа на предыдущие гонки вооружений из-за проблемы с разработкой теорий о том, как можно одержать в этой гонке победу. Он подчеркнул, что люди не могут проанализировать все приобретенные машиной знания, а лишь дать их. «Это будет одна из больших дискуссий. Сейчас я пытаюсь сделать то, что я сделал в отношении ядерного оружия, — привлечь внимание к важности влияния этой эволюции», — заявил он.