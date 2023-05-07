Около входа в Освенцим накануне Дня Победы появился ларек с мороженым

В Польше около входа в лагерь Освенцим накануне Дня Победы появился ларек с мороженым

В Польше около входа в лагерь смерти Аушвиц (Освенцим) накануне Дня Победы появился ларек с мороженым. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

«На дороге, ведущей от автостоянки к главным воротам бывшего нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау, появился ларек с мороженым», — говорится в сообщении.

Уточняется, что это самострой, к которому администрация не имеет отношения. Однако киоск стоит за пределами мемориала, поэтому демонтировать его сложно. Местные власти начали проверку инцидента.

Ранее в Польше арестованный за свастику в Освенциме и известный расистскими высказываниями мужчина набросился на военных из США. Мужчина был ранее арестован за ожерелье со свастиками, а также он был замечен у ворот Освенцима с оскорбительными транспарантами.