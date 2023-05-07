Прилепин рассказал о своем состоянии после взрыва

Прилепин заявил, что в результате взрыва получил перелом обеих ног, один открытый

Писатель Захар Прилепин сообщил о своем состоянии после взрыва. По его словам, он получил перелом обеих ног. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Он уточнил, что в момент взрыва находился за рулем и потерял сознание.

«Подбежавшие селяне помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и еще там что-то», — пояснил писатель. Затем соседка дала ему обезболивающее.

Взрыв машины Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское, расположенной примерно в 30 километрах от города Бора. В результате случившегося писатель был тяжело ранен.

Позднее полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля в Нижегородской области. Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт.