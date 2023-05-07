МЧС России: угроза распространения пожаров в Свердловской области ликвидирована

Угроза распространения пожара на населенные пункты в Свердловской области ликвидирована. Об этом сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России в Telegram-канале.

«Работы по тушению пожаров и ликвидации их последствий проводятся в круглосуточном режиме», — заявили в ведомстве, добавив, что слаженная и напряженная работа всех участников тушения пожаров купировала его распространение.

По данным министерства, борьбу с огнём продолжают 2802 человека и 537 единиц техники. В том числе 437 человек личного состава и 98 единиц спецтехники МЧС России. Авиация провела 48 сбросов воды общим объемом 300 тонн.

6 мая в поселке Первомайский Свердловской области загорелись два склада с порохом. Из-за инцидента 400 жителей поселка приготовились к эвакуации.

Утром 7 мая глава Режевского городского округа Иван Карташов сообщил, что пожар в Первомайском может перекинуться на соседние села Липовское и Колташ. Часть складских помещений удалось отстоять, работа ведется в лесах вокруг них.