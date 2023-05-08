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19:23, 8 мая 2023Мир

В Лондоне во время коронации Карла III задержали не менее 64 человек

Полиция Лондона задержала не менее 64 человек во время коронации Карла III

Фото: Marko Djurica / Reuters

В Лондоне во время коронации Карла III задержали не менее 64 человек. Об этом сообщили на сайте городской полиции.

«В рамках действий полиции в центральном Лондоне во время коронации были осуществлены 64 задержания в субботу, 6 мая, за разные нарушения, в том числе нарушение общественного порядка и сговор с целью нарушения порядка», — пояснили представители правоохранительных органов.

Также стало известно, что некоторым задержанным уже предъявлены обвинения и назначена дата судебного заседания. При этом многие из них были отпущены под залог.

Ранее на коронации Карла III заметили фигуру в виде «смерти с косой». На кадрах видно, как в проходе мелькает фигура в черном плаще и капюшоне, держащая в руках предмет, напоминающий косу.

Карла III официально короновали в Вестминстерском аббатстве в Лондоне в субботу, 6 мая. На церемонии коронации присутствовали 2,2 тысячи человек. На нее были приглашены более 100 лидеров государств мира, члены британской и европейских королевских семьей, политики, а также артисты.

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Екатерина Ештокина
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