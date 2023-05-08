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НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 3-й матч
09:39, 8 мая 2023Спорт

Канадский защитник травмировал одноклубника-россиянина в матче плей-офф НХЛ

Канадский защитник Шенн травмировал одноклубника-россиянина Самсонова в матче плей-офф НХЛ
Илья Самсонов

Илья Самсонов. Фото: John E. Sokolowski / USA TODAY Sports / Reuters

Российский вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов получил травму в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пантерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Голкипера травмировал собственный одноклубник — канадский защитник Люк Шенн. На старте второго периода хоккеист в падении пытался помешать сопернику сыграть на добивании и врезался в Самсонова. Россиянин после столкновения не смог продолжить матч и был заменен.

Встреча прошла в ночь на понедельник, 8 мая, и завершилась победой «Флориды» в овертайме со счетом 3:2. «Пантерс» выиграли третью игру в серии и находятся в шаге от выхода в следующий раунд.

26-летний Самсонов выступает в НХЛ с 2019 года. Он дважды становился призером чемпионатов мира в составе молодежной сборной России.

Алексей Гусев
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