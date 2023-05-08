Эрдоган заявил о планах Турции истребить терроризм на севере Сирии и Ирака

Президент Турции Эрдоган заявил о планах истребить терроризм на севере Сирии и Ирака

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл планы относительно севера Сирии и Ирака. Его комментарий приводит РИА Новости.

По словам президента Турции, терроризм на территориях упомянутых стран необходимо полностью истребить. «Мы осушим болото терроризма на севере Ирака и Сирии, которому мы положили конец в пределах наших границ», — прокомментировал Эрдоган.

Ранее Эрдоган сообщил, что национальная разведка Турции ликвидировала в Сирии «лидера ИГ» («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация).

В июне 2022 года Турция объявила о начале новой антитеррористической операции в приграничных районах Сирии. Эрдоган добавил, что впоследствии от боевиков будут зачищены и остальные приграничные районы.

