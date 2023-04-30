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23:46, 30 апреля 2023Мир

Эрдоган сообщил о ликвидации в Сирии «лидера ИГ»

Президент Эрдоган сообщил, что нацразведка Турции ликвидировала «лидера ИГ» в Сирии
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Эрдоган сообщил, что национальная разведка Турции ликвидировала в Сирии «лидера ИГ» («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация). Его слова передает РИА Новости.

Как рассказал Эрдоган, турецкая разведка долгое время следила за так называемым лидером организации Абу Хусейн аль-Курейши. Он был ликвидирован в ходе проведенной спецслужбой операции 29 апреля. «Мы будем продолжать борьбу с террористическими организациями, не делая между ними различий», — добавил президент.

В октябре прошлого года центральное командование США сообщило, американские военные уничтожили трех главарей «Исламского государства» в результате авиаудара на севере Сирии. Были ликвидированы Абу-Хашум аль-Умави, заместитель главаря в Сирии, а также еще один высокопоставленный представитель террористической группировки.

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Марина Совина
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