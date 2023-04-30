Эрдоган сообщил о ликвидации в Сирии «лидера ИГ»

Президент Эрдоган сообщил, что нацразведка Турции ликвидировала «лидера ИГ» в Сирии

Президент Эрдоган сообщил, что национальная разведка Турции ликвидировала в Сирии «лидера ИГ» («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация). Его слова передает РИА Новости.

Как рассказал Эрдоган, турецкая разведка долгое время следила за так называемым лидером организации Абу Хусейн аль-Курейши. Он был ликвидирован в ходе проведенной спецслужбой операции 29 апреля. «Мы будем продолжать борьбу с террористическими организациями, не делая между ними различий», — добавил президент.

В октябре прошлого года центральное командование США сообщило, американские военные уничтожили трех главарей «Исламского государства» в результате авиаудара на севере Сирии. Были ликвидированы Абу-Хашум аль-Умави, заместитель главаря в Сирии, а также еще один высокопоставленный представитель террористической группировки.