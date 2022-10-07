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США уничтожили трех главарей ИГ в Сирии

Американские военные уничтожили трех главарей ИГ на севере Сирии

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Американские военные уничтожили трех главарей «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) в результате авиаудара на севере Сирии. Об этом сообщает центральное командование США, передает РИА Новости.

Удар был совершен около 18:32 по местному времени. В результате ликвидированы Абу-Хашум аль-Умави, заместитель главаря в Сирии, а также еще один высокопоставленный представитель террористической группировки.

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Марина Совина
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