США уничтожили трех главарей ИГ в Сирии

Американские военные уничтожили трех главарей ИГ на севере Сирии

Американские военные уничтожили трех главарей «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) в результате авиаудара на севере Сирии. Об этом сообщает центральное командование США, передает РИА Новости.

Удар был совершен около 18:32 по местному времени. В результате ликвидированы Абу-Хашум аль-Умави, заместитель главаря в Сирии, а также еще один высокопоставленный представитель террористической группировки.