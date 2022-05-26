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Турецкие спецслужбы задержали главаря ИГ

В турецком Стамбуле спецслужбы задержали главаря ИГ Абу аль-Хасан аль-Курейши

Фото: Kemal Aslan / Reuters

Главарь террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу аль-Хасан аль-Курейши был задержан турецкими спецслужбами в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.

По информации местных СМИ, о результатах операции, которая была проведена еще на прошлой неделе, вскоре объявит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Сообщается, что она проводилась совместно с Национальной разведывательной организацией Турции и с управлением по борьбе с терроризмом.

Абу аль-Хасан аль-Курейши, брат бывшего главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади стал главой ИГ в марте 2022 года. Его настоящее имя — Джума Авад аль-Бадри. По данным западных разведывательных служб, он состоит в различных радикальных иракских группировках с момента военного вторжения Вооруженных сил США в страну в 2003 году.

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Виктория Кондратьева
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