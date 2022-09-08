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В Турции задержали одного из главарей ИГ

Президент Турции Эрдоган сообщил о задержании в стране одного из ключевых главарей ИГ

Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о задержании в стране одного из ключевых главарей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) Абу Зейда. Об этом пишет ТАСС.

«Президент Эрдоган объявил, что в Турции пойман террорист по имени Абу Зейд, который входит в число руководителей высшего звена ИГ», — пишет агентство.

В мае главарь ИГ Абу аль-Хасан аль-Курейши был задержан турецкими спецслужбами в Стамбуле. Сообщается, что операция проводилась совместно с Национальной разведывательной организацией Турции и управлением по борьбе с терроризмом.

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Марина Совина
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