В Турции задержали одного из главарей ИГ

Президент Турции Эрдоган сообщил о задержании в стране одного из ключевых главарей ИГ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о задержании в стране одного из ключевых главарей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) Абу Зейда. Об этом пишет ТАСС.

«Президент Эрдоган объявил, что в Турции пойман террорист по имени Абу Зейд, который входит в число руководителей высшего звена ИГ», — пишет агентство.

В мае главарь ИГ Абу аль-Хасан аль-Курейши был задержан турецкими спецслужбами в Стамбуле. Сообщается, что операция проводилась совместно с Национальной разведывательной организацией Турции и управлением по борьбе с терроризмом.