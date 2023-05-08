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18:21, 8 мая 2023Спорт

Навка прокомментировала первую публикацию Костомарова после госпитализации

Навка оценила первое обращение Костомарова после госпитализации словами «счастлива и рада»

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала первую публикацию Романа Костомарова после госпитализации. Ее слова приводит «Чемпионат».

«Счастлива и рада! Я вместе с ним, как и вся Россия! Надеюсь, с ним не только наша страна, но и весь мир. Периодически общаюсь с Романом — с ним все нормально», — рассказала Навка.

Ранее 8 мая Костомаров опубликовал первое обращение после госпитализации. «Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь», — написал Костомаров. Он также поблагодарил родных, близких и врачей.

Костомаров попал в больницу 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации «Московского комсомольца», врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.

Андрей Стрельцов
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