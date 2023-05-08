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16:48, 8 мая 2023Спорт

Костомаров опубликовал первое обращение после госпитализации

Фигурист Роман Костомаров опубликовал свои первые фотографии после госпитализации

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). опубликовал первое обращение после госпитализации.

«Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь», — написал Костомаров. Он также поблагодарил родных, близких и врачей.

9 апреля сообщалось, что 46-летний фигурист будет выписан из реанимации в ближайшие два месяца. Кроме того, появилась информация, что Костомарова могут перевести в клинику в Германии для протезирования, однако его жена Оксана Домнина опровергла эти данные.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации «Московского комсомольца», врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.

Алексей Гусев
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