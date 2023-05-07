Авербух высказался о восстановлении Костомарова

Илья Авербух рассказал, что здоровью Романа Костомарова ничего не угрожает критически

Хореограф Илья Авербух высказался о восстановлении олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Его слова приводит «Чемпионат».

«Движемся в правильном направлении. Здоровью критически ничего не угрожает. Дальше шаг за шагом восстановление. Очень длительное, очень сложное, мы постоянно на связи, общаемся», — оценил ситуацию Авербух. Он добавил, что Костомаров «держится большим молодцом».

9 апреля сообщалось, что 46-летний фигурист будет выписан из реанимации в ближайшие два месяца. Кроме того, появилась информация, что Костомарова могут перевести в клинику в Германии для протезирования, однако его жена Оксана Домнина опровергла эти данные.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации «Московского комсомольца», врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.