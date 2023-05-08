Военкор заявил о невиданных по силе ударах по объектам ВСУ
Российская армия нанесла ночью невиданные по силе удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.
«О чем говорят невиданные по силе удары по Украине. У нас есть чем бить, мы никогда не стреляем остатками», — написал он. Военкор отметил, что российские Вооруженные силы владеют инициативой. Они знают, когда бить и «самое главное — куда».
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о самой массированной атаке на город с начала спецоперации. В свою очередь в киевской военной администрации заявили, что в Соломенском районе города был поврежден резервуар с топливом.
Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также сообщил об одном из самых мощных ударов по Украине с начала специальной военной операции.