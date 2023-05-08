Военкор заявил о невиданных по силе ударах по объектам ВСУ

Военкор Сладков заявил, что армия России нанесла невиданные по силе удары по объектам ВСУ

Российская армия нанесла ночью невиданные по силе удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.

«О чем говорят невиданные по силе удары по Украине. У нас есть чем бить, мы никогда не стреляем остатками», — написал он. Военкор отметил, что российские Вооруженные силы владеют инициативой. Они знают, когда бить и «самое главное — куда».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о самой массированной атаке на город с начала спецоперации. В свою очередь в киевской военной администрации заявили, что в Соломенском районе города был поврежден резервуар с топливом.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также сообщил об одном из самых мощных ударов по Украине с начала специальной военной операции.