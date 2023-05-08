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13:16, 8 мая 2023Бывший СССР

Военкор заявил о невиданных по силе ударах по объектам ВСУ

Военкор Сладков заявил, что армия России нанесла невиданные по силе удары по объектам ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Российская армия нанесла ночью невиданные по силе удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.

«О чем говорят невиданные по силе удары по Украине. У нас есть чем бить, мы никогда не стреляем остатками», — написал он. Военкор отметил, что российские Вооруженные силы владеют инициативой. Они знают, когда бить и «самое главное — куда».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о самой массированной атаке на город с начала спецоперации. В свою очередь в киевской военной администрации заявили, что в Соломенском районе города был поврежден резервуар с топливом.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также сообщил об одном из самых мощных ударов по Украине с начала специальной военной операции.

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Алина Гончарова
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