Стало известно об интересе «Манчестер Юнайтед» к Неймару

FootMercato: «Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании форварда ПСЖ Неймара

Стало известно об интересе «Манчестер Юнайтед» к бразильскому нападающему «Пари Сен-Жермен» Неймару. Об этом сообщает FootMercato.

По информации издания, форвард не хочет оставаться в ПСЖ, приоритетом для него является Английская премьер-лига (АПЛ). Отмечается, что, помимо «красных дьяволов», подписание контракта с бразильцем рассматривают клубы из Саудовской Аравии, однако сам Неймар не рассматривает сотрудничество с ними.

6 мая Sky Sports заявил, что в подписании Неймара заинтересован «Челси». Уточнялось, что владелец английского клуба Тодд Боэли обсуждал трансфер нападающего с президентом парижан Нассером Аль-Хелаифи.

4 мая сообщалось о готовности 31-летнего Неймара покинуть ПСЖ. 11 марта стало известно, что в парижской команде хотели бы расстаться с нападающим летом 2023 года.

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Стоимость футболиста оценивается в 70 миллионов евро.