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21:52, 4 мая 2023Спорт

Неймар заявил о готовности покинуть ПСЖ

L'Equipe: Неймар заявил о готовности покинуть «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года
Неймар

Неймар. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар заявил о готовности покинуть клуб. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации издания, футболист может уйти в летнее трансферное окно. Отмечается, что в ПСЖ готовы отпустить форварда в аренду с правом выкупа.

11 марта стало известно, что в парижской команде хотели бы расстаться с нападающим летом 2023 года. Сам футболист выразил желание остаться.

2 июля 2022 года Неймар воспользовался опцией автоматического продления контракта с клубом до 2027 года, тем самым осложнив парижанам свою продажу. Бразилец пошел на данный шаг на фоне планов руководства избавиться от футболиста.

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Стоимость игрока оценивается в 70 миллионов евро.

Ксения Курашкина
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