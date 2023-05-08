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15:22, 8 мая 2023Россия

Жена Прилепина высказалась о его состоянии после покушения

Жена Прилепина Мария рассказала, что писатель идет на поправку после покушения

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Мария Прилепина, жена писателя и экс-депутата Госдумы Захара Прилепина, высказалась «Известиям» о его текущем состоянии после покушения.

По ее словам, Прилепин идет на поправку, в больнице «обо всем заботятся» и на данный момент ничего более для восстановления писателя не требуется.

Также она пояснила, что перед покушением в их адрес не поступали никакие угрозы.

Ранее Захар Прилепин сообщил о своем состоянии после взрыва. По его словам, он получил перелом обеих ног, а в момент взрыва находился за рулем и потерял сознание.

6 мая в Нижнем Новгороде взорвался автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. При взрыве погиб личный охранник писателя Александр Шубин. Следственный комитет России квалифицировал взрыв как теракт.

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Антон Похиляк
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