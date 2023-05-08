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13:02, 8 мая 2023Бывший СССР

Рада пообещала в ускоренном порядке утвердить празднование Дня Победы 8 мая

Депутат Рады Арахамия пообещал в ускоренном порядке принять инициативу Зеленского о 8 мая
Давид Арахамия

Давид Арахамия. Фото: Michael Buholzer / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Давид Арахамия пообещал в ускоренном порядке принять инициативу президента Украины Владимира Зеленского об утверждении празднования Дня Победы 8 мая. Его комментарий публикует РИА Новости.

«Мы в Верховной раде поработаем над тем, чтобы в ускоренном режиме принять внесенный президентом законопроект и юридически закрепить этот исторический момент», — заявил глава фракции «Слуга народа» в парламенте Украины.

Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране объявляется Днем Европы вместо Дня Победы. Как указано в заявлении президента, День Европы будет отмечаться ежегодно, начиная уже с завтрашнего дня, и будет посвящен историческому единству всех европейцев, которые уничтожили нацизм.

В свою очередь Кремль также прокомментировал решение Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для многих на Украине День Победы останется священным.

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Екатерина Ештокина
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