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12:15, 8 мая 2023Бывший СССР

Кремль прокомментировал решение Украины объявить 9 мая Днем Европы

Пресс-секретарь президента Песков: для многих на Украине День Победы останется священным

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Киева объявить 9 мая Днем Европы вместо Дня Победы. Его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля заявил, что для многих на Украине День Победы останется священным. «На Украине есть и ветераны, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Есть их родные, близкие, для которых этот день будет и останется святым», — добавил Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране объявляется Днем Европы вместо Дня Победы. Как указано в заявлении президента, День Европы будет отмечаться ежегодно, начиная уже с завтрашнего дня, и будет посвящен историческому единству всех европейцев, которые уничтожили нацизм.

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Екатерина Ештокина
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