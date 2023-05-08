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11:01, 8 мая 2023Спорт

Авербух рассказал о лечении Костомарова

Илья Авербух рассказал, что Роману Костомарову становится лучше с каждым днем

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Хореограф Илья Авербух рассказал о ходе лечения олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Все хорошо, насколько это можно. Рома сражается, борется, с каждым днем ему все лучше. Слова поддержки и аплодисменты ему очень нужны», — заявил Авербух. Хореограф также напомнил, что по личной инициативе отдает часть заработанных на продаже билетов на свое ледовое шоу денег на лечение Костомарова.

9 апреля сообщалось, что 46-летний фигурист будет выписан из реанимации в ближайшие два месяца. Кроме того, появилась информация, что Костомарова могут перевести в клинику в Германии для протезирования, однако его жена Оксана Домнина опровергла эти данные.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации «Московского комсомольца», врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.

Алексей Гусев
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