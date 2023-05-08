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18:05, 8 мая 2023Мир

Польша захотела отдать часть ввезенного с Украины зерна на гуманитарную помощь

В Польше заявили о желании отдать часть ввезенного с Украины зерна другим странам

Фото: Umit Bektas / Reuters

Польша хочет отдать часть ввезенного с Украины зерна на гуманитарную помощь другим странам. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря польского правительства Петра Мюллера.

«Во время встречи премьера-министра Польши Матеуша Моравецкого с министром экономики Саудовской Аравии шел разговор о том, чтобы часть зерна была экспортирована из Польши в рамках гуманитарной помощи», — заявил он.

Также Мюллер отметил, что Правительственное агентство стратегических резервов «уже ведет деятельность, касающуюся скупки зерна».

Ранее в Европарламенте (ЕП) заподозрили Польшу в превышении полномочий из-за действий в отношении Киева. В обращении к Еврокомиссии депутат ЕП от Польши Марек Белька спросил, как она оценивает действия правительства Польши и планирует ли введение против Варшавы санкций в случае выявления факта превышения полномочий.

15 апреля Польша приостановила импорт зерна с Украины.

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Екатерина Ештокина
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