В ООН заявили, что экспорт аммиака в рамках зерновой сделки так и не начался

Организация объединенных наций (ООН) заявила об отсутствии экспорта удобрений в рамках зерновой сделки. Соответствующее заявление опубликовано на сайте офиса организации.

ООН уточняет, что зерновая сделка предполагала возобновление экспорта удобрений из России, в том числе аммиака, который так и не начался. Отмечается также, что в данный момент в украинских портах находятся 14 судов, загружающих 600 тысяч тонн зерна и продовольствия.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин анонсировал встречу по зерновой сделке в Стамбуле. По его словам, встреча высокого уровня в четырехстороннем формате пройдет 10-11 мая.