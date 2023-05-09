Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:01, 9 мая 2023Мир

ООН заявила об отсутствии экспорта удобрений в рамках зерновой сделки

В ООН заявили, что экспорт аммиака в рамках зерновой сделки так и не начался

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Организация объединенных наций (ООН) заявила об отсутствии экспорта удобрений в рамках зерновой сделки. Соответствующее заявление опубликовано на сайте офиса организации.

ООН уточняет, что зерновая сделка предполагала возобновление экспорта удобрений из России, в том числе аммиака, который так и не начался. Отмечается также, что в данный момент в украинских портах находятся 14 судов, загружающих 600 тысяч тонн зерна и продовольствия.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин анонсировал встречу по зерновой сделке в Стамбуле. По его словам, встреча высокого уровня в четырехстороннем формате пройдет 10-11 мая.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Российскому послу помешали возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве
В России отреагировали на помешавшую послу возложить цветы в Варшаве толпу
Эксперт раскрыл особенности тренировок для подростков
Экс-президент Молдавии назвал Путина патриотом
ООН заявила об отсутствии экспорта удобрений в рамках зерновой сделки
Перекрытие дорог для иностранных делегаций в Москве попало на видео
В Австрии вандалы осквернили захоронение советских солдат
В российском поселке петарда во время празднования Дня Победы попала в толпу
Стало известно о решении Месси играть в Саудовской Аравии
Жители Киева возложили цветы к Вечному огню в День Победы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.