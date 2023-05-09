Стал известен победитель драфт-лотереи НХЛ

«Чикаго Блэкхокс» выиграл драфт-лотерею НХЛ 2023 года и получил право первого выбора

Клуб «Чикаго Блэкхокс» выиграл драфт-лотерею Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года и получил право первого выбора. Об этом сообщается на сайте организации.

«Чикаго» занял 30-е место в общем зачете регулярного чемпионата и имел 11,5 процентов шансов на победу в лотерее. Вслед за ним будут выбирать «Анахайм Дакс» и «Коламбус Блю Джекетс».

Также стала известна очередность выбора еще 13 команд, не прошедших в серию плей-офф: «Сан-Хосе Шаркс», «Монреаль Канадиенс», «Аризона Койотис», «Филадельфия Флайерс», «Вашингтон Кэпиталс», «Детройт Ред Уингс», «Сент-Луис Блюс», «Ванкувер Кэнакс», «Оттава Сенаторс», «Баффало Сейбрс», «Питтсбург Пингвинс», «Нэшвилл Предаторс», «Калгари Флэймс».

Места с 17-го по 32-й будут распределены по результатам серии плей-офф. Нападающий петербургского СКА Матвей Мичков стал вторым в рейтинге европейских игроков перед драфтом НХЛ.

Драфт НХЛ состоится в Нэшвилле 28 и 29 июня. На ежегодном мероприятии клубы лиги закрепляют за собой права на молодых хоккеистов в возрасте от 18 лет до 21 года.