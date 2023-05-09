Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анастасия Павлюченкова
Завтра
12:00 (Мск)
Сара Эррани
Рим (ж)
Маяр Шериф Ахмед Шериф
Сегодня
12:00 (Мск)
Анна Блинкова
Рим (ж)
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Манчестер Сити
Лига чемпионов|1/2 финала. 1-й матч
Флорида Пантерз
11 мая
02:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 4-й матч
Нью-Джерси Дэвилз
Завтра
02:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 4-й матч
Сиэтл Кракен
Завтра
04:30 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 4-й матч
09:33, 9 мая 2023Спорт

Стал известен победитель драфт-лотереи НХЛ

«Чикаго Блэкхокс» выиграл драфт-лотерею НХЛ 2023 года и получил право первого выбора

Фото: Charles LeClaire-USA TODAY Sports / Reuters

Клуб «Чикаго Блэкхокс» выиграл драфт-лотерею Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года и получил право первого выбора. Об этом сообщается на сайте организации.

«Чикаго» занял 30-е место в общем зачете регулярного чемпионата и имел 11,5 процентов шансов на победу в лотерее. Вслед за ним будут выбирать «Анахайм Дакс» и «Коламбус Блю Джекетс».

Также стала известна очередность выбора еще 13 команд, не прошедших в серию плей-офф: «Сан-Хосе Шаркс», «Монреаль Канадиенс», «Аризона Койотис», «Филадельфия Флайерс», «Вашингтон Кэпиталс», «Детройт Ред Уингс», «Сент-Луис Блюс», «Ванкувер Кэнакс», «Оттава Сенаторс», «Баффало Сейбрс», «Питтсбург Пингвинс», «Нэшвилл Предаторс», «Калгари Флэймс».

Места с 17-го по 32-й будут распределены по результатам серии плей-офф. Нападающий петербургского СКА Матвей Мичков стал вторым в рейтинге европейских игроков перед драфтом НХЛ.

Драфт НХЛ состоится в Нэшвилле 28 и 29 июня. На ежегодном мероприятии клубы лиги закрепляют за собой права на молодых хоккеистов в возрасте от 18 лет до 21 года.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Российские военные взяли под контроль подходы ко всем островам в устье Днепра. Что происходит в Херсонской области?
Генсек ООН назвал мир на Украине невозможным в данный момент
Обстановка на Красной площади попала на видео
Акция «Бессмертный полк» прошла в десятках стран мира
Стал известен победитель драфт-лотереи НХЛ
Глава Еврокомиссии прибыла с визитом в Киев
Названы лучшие варианты маринада для шашлыка
Глава российского региона сообщил об обстреле ВСУ приграничного села
Песков рассказал об отношении стран СНГ к 9 мая
Пережившие войну москвичи поделились воспоминаниями о жизни в эвакуации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.