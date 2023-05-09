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14:34, 9 мая 2023Спорт

Игрок ЦСКА сравнил популярность футбола и фигурного катания в России

Игрок ЦСКА Константин Кучаев заявил, что футбол в России популярнее фигурного катания

Фото: Александр Кулебякин / Globallookpress.com

Игрок ЦСКА Константин Кучаев сравнил популярность футбола и фигурного катания в России. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Полузащитник московского клуба заявил, что интерес к футболу больше, чем к фигурному катанию. «Но у меня все-таки круг общения — в основном футболисты и люди, которые за этим следят», — отметил он.

25-летний Кучаев выступает за ЦСКА с 2017 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги он провел 11 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Ранее популярность этих двух видов спорта сравнила двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева. «Понятно, что у нас в стране пока не родился свой Криштиану Роналду или свой Месси. Но давайте помнить, что любой вид спорта — жесть как сложно», — заявила она и добавила, что футбол и фигурное катание на данный момент находятся примерно на одном уровне интереса у российских зрителей.

Дарья Коршунова
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