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12:29, 9 мая 2023Спорт

Министр спорта России поддержал Костомарова

Министр спорта России Матыцин заявил, что все переживают за состояние Романа Костомарова

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Министр спорта России Олег Матыцин выразил слова поддержки олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову. Его цитирует РИА Новости.

«Мы все очень переживаем, будем надеяться, будем все верить, что дела идут лучше, сил прибавляется», — поделился Матыцин. Он заявил, что все переживают за состояние 46-летнего спортсмена, и пожелал ему скорейшего выздоровления.

8 мая Костомаров опубликовал первое обращение после госпитализации. «Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь», — написал фигурист. Он также поблагодарил родных, близких и врачей.

Костомаров попал в больницу 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации «Московского комсомольца», врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.

Дарья Коршунова
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