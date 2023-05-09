Задержан подозреваемый в причастности к покушению на замглавы полиции Запорожья

В Мелитополе задержан подозреваемый в причастности к покушению на замглавы ГУМВД Запорожья

31-летний житель Мелитополя, подозреваемый в причастности к покушению на замначальника полиции Запорожской области, был задержан в понедельник, 8 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Главного управления (ГУ) МВД России по Запорожской области.

Там напомнили, что 2 мая в полицию Мелитополя поступило сообщение о сработавшем взрывном устройстве. В результате взрыва получил травмы замглавы ГУ МВД России по Запорожской области.

Задержанного передали в следственные органы.

У ворот дома полицейского была заложена бомба. Она сработала, когда замначальника ГУВД открыл ворота, чтобы отправиться на работу. По факту возбуждено уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.