Raiffeisen Bank International пообещал пережить уход из России

В Австрии заявили, что Raiffeisen Bank International переживет уход из России

Член правления Австрийского управления по финансовым рынкам Гельмут Эттль в эфире телеканала ORF пообещал, что банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) переживет уход из России, потенциальное прекращение бизнеса не представляет для нее «экзистенциальной угрозы». Его слова приводит ТАСС.

Представитель регулятора отметил, что это будет болезненный процесс, однако положительно оценил подобные намерения.

Эттль добавил, что решение о продаже или выводе из состава Raiffeisen Bank International российской дочерней компании было принято в марте 2023 года по итогам общего собрания акционеров. Второй вариант потребует разрешения со стороны Центробанка России, а также Европейского центрального банка.

После начала спецоперации на Украине Райффайзенбанк не заявлял прямо о намерении уйти с российского рынка. При этом руководство RBI отмечало, что будет рассматривать различные варианты действий в сложившейся ситуации. В мае 2022 года Raiffeisenbank разорвал отношения с рядом российских банков.

В мае 2023 года RBI заявила, что закрыла все корсчета российских банков, кроме своей «дочки». Гендиректор Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль подтвердил, что банковская группа еще не определилась с судьбой российского бизнеса: его могут продать или вывести из своего периметра.

