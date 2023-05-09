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18:51, 9 мая 2023Мир

Захарова оценила заявления МИД Украины об участии лидеров стран СНГ в параде

Захарова сообщила, что у Киева нет морального права оценивать участие лидеров СНГ в параде

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что у Киева нет морального права оценивать участие лидеров стран СНГ в параде Победы в Москве. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Во-первых, фашистов забыли спросить», — написала она, комментируя заявления МИД Украины об аморальности присутствия лидеров стран СНГ на параде.

Захарова обратила внимание на проведение украинским государственным агентством УНИАН опроса среди читателей о том, «кого из известных телеведущих, военкоров и лидеров общественного мнения России те предпочли бы увидеть следующими жертвами террористического акта после Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и Захара Прилепина».

По ее словам, судя по количеству реакций под постом с опросом подобная идеология находит отклик у украинского обывателя.

Ранее Мария Захарова написала, что президент Украины Владимир Зеленский предал своих предков, отменив День Победы 9 мая.

В апреле официальный представитель МИД заявила, что георгиевскую ленту невозможно изъять из победы в Великой Отечественной войне, поскольку она стала неотъемлемой символикой борьбы с фашизмом.

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Даниил Иринин
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