Захарова назвала Зеленского воплощением Иуды

Захарова назвала президента Украины Зеленского предателем и «воплощением Иуды в 21 веке»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вновь высказалась о президенте Украины Владимире Зеленском, назвав его предателем, «пособником фашистов 80 лет спустя» и «воплощением Иуды в 21 веке». Такое мнение она высказала в своем Telegram-канале.

«Отменив День Победы 9 мая, он раз и навсегда предал своих предков: и тех, кто сражался в рядах Красной армии, и тех, кто мучился и был замучен в концлагерях, и тех, кто в тылу работал на Победу. Одну на всех», — написала Захарова.

Так она отреагировала на подписанный Зеленским указ, согласно которому 9 мая в стране объявляется Днем Европы вместо Дня Победы. Как указывается, День Европы будет отмечаться ежегодно, начиная уже с завтрашнего дня, и будет посвящен историческому единству всех европейцев, которые уничтожили нацизм.

В апреле Захарова посчитала, что Киев издевается и глумится над православием. «День дурака прошел в Киеве с размахом. Зеленский, суд и толпа — все беснуются в Великий пост», — высказалась дипломат.