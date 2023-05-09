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18:08, 9 мая 2023Мир

Захарова обвинила Украину в вовлечении граждан в терроризм

Захарова обвинила власти Украины в вовлечении граждан в террористическую деятельность

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила власти Украины в вовлечении граждан страны в террористическую деятельность, о чем она высказалась в своем Telegram-канале.

Она указала на опрос украинского информагентства УНИАН, в котором читателей спросили, кого бы среди российских журналистов и общественников те «хотели видеть в качестве жертв терактов» после погибших Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также раненого Захара Прилепина. Захарова добавила, что проголосовало около 50 тысяч человек.

«В Третьем рейхе активно упражнялись в составлении "разыскных списков" врагов. Киевский режим пошел еще дальше: вовлекать все общество уже не просто в травлю и нацистскую сегрегацию, а прямо — в террористическую деятельность», — написала Захарова. Она также указала на отсутствие реакции на Западе на этот опрос.

«У террористического киевского режима и СМИ должны быть ему под стать — человеконенавистнические», — добавила она.

Представитель МИД России таким образом высказалась в ответ на реакцию МИД Украины на посещение лидерами стран СНГ парада Победы в Москве. Там назвали присутствие в Москве лидеров Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана аморальным по отношению к Украине.

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Антон Похиляк
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