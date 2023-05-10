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10:09, 10 мая 2023Интернет и СМИ

Приложение банка «Санкт-Петербург» пропало из App Store

Приложение попавшего под санкции США банка «Санкт-Петербург» пропало из App Store

Фото: Tada Images / Shutterstock / Fotodom

Мобильное приложение российского банка «Санкт-Петербург», попавшего под санкции США, пропало из магазина App Store. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, приложение «Санкт-Петербурга» перестало быть доступно для скачивания в App Store.

Ранее сообщалось, что приложение банка «Санкт-Петербург» удалили из другого популярного магазина — Google Play. Помимо этого, с платформы исчезли мобильные приложения таких банков, как «Уралсиб», «Левобережный» и «Приморье».

Перед этим стало известно об удалении из App Store приложений банков «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье». Также перестали быть доступны для скачивания из этого магазина мобильные приложения «Тинькоффа» и МТС-банка.

24 февраля власти США ввели санкции в отношении банка «Санкт-Петербург» и ряда других российских финансовых организаций. Уточнялось, что ограничительные меры также затронули Московский кредитный банк, МТС-банк и банки «Уралсиб», «Зенит».

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Олег Давыдов
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