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11:01, 17 марта 2023Интернет и СМИ

Приложения попавших под санкции банков России пропали из Google Play

Приложения банков «Уралсиб», «Левобережный» и «Приморье» пропали из Google Play

Фото: Mert Kahveci / Unsplash

Мобильные приложения попавших под санкции российских банков пропали из магазина Google Play. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает ТАСС.

По данным агентства, с платформы исчезли мобильные приложения таких банков, как «Уралсиб», «Левобережный» и «Приморье».

Кроме того, пользователи больше не могут скачать через Google Play приложение банка «Санкт-Петербург».

В начале марта стало известно об удалении приложений банков «Уралсиб», «Левобережный» и «Приморье» из AppStore. Также для скачивания перестало быть доступно приложение банка «Зенит».

24 февраля власти США ввели санкции в отношении банков «Уралсиб», «Приморье», «Левобережный», «Зенит», «Санкт-Петербург» и еще нескольких российских финансовых организаций. Уточнялось, что ограничительные меры также затронули подконтрольные «Зениту» финансовые компании: «Зенит лизинг», «Зенит факторинг МСП» и «Зенит финанс». Рестрикции были введены в связи с первой годовщиной начала российской спецоперации на Украине.

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Евгения Наумова
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