Американский боец UFC раскрыл секрет победы над Махачевым

Колби Ковингтон заявил, что секрет победы над Исламом Махачевым — правый хук

Американский боец смешанного стиля (ММА) Колби Ковингтон раскрыл секрет победы над российским чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Исламом Махачевым. Его слова приводит LowKick MMA.

Ковингтон тренировал бразильца Адриано Мартинса — единственного бойца, победившего Махачева. «Я говорил ему все время: "Чувак, просто бей правый хук, он не готов к этому, он не держит этот удар". Адриано просто вышел в октагон, сделал это и нокаутировал Махачева», — заявил Ковингтон. Он добавил, что россиянин плохо дерется с левшами, потому что он и сам левша.

12 февраля Махачев оказался сильнее австралийца Александра Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил завоеванный в октябре титул чемпиона организации в легком весе.

За карьеру 31-летний Махачев одержал 24 победы (из них 12 подряд). Единственное поражение он потерпел в бою с Мартинсом в октябре 2015 года.