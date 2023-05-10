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06:01, 10 мая 2023Спорт

Американский боец UFC раскрыл секрет победы над Махачевым

Колби Ковингтон заявил, что секрет победы над Исламом Махачевым — правый хук
Колби Ковингтон

Колби Ковингтон. Фото: Stephen R. Sylvanie / USA TODAY Sports / Reuters

Американский боец смешанного стиля (ММА) Колби Ковингтон раскрыл секрет победы над российским чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Исламом Махачевым. Его слова приводит LowKick MMA.

Ковингтон тренировал бразильца Адриано Мартинса — единственного бойца, победившего Махачева. «Я говорил ему все время: "Чувак, просто бей правый хук, он не готов к этому, он не держит этот удар". Адриано просто вышел в октагон, сделал это и нокаутировал Махачева», — заявил Ковингтон. Он добавил, что россиянин плохо дерется с левшами, потому что он и сам левша.

12 февраля Махачев оказался сильнее австралийца Александра Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил завоеванный в октябре титул чемпиона организации в легком весе.

За карьеру 31-летний Махачев одержал 24 победы (из них 12 подряд). Единственное поражение он потерпел в бою с Мартинсом в октябре 2015 года.

Андрей Стрельцов
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