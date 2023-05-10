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16:40, 10 мая 2023Наука и техника

Китай запустил космический грузовик «Тяньчжоу-6»

Китай запустил грузовой космический корабль «Тяньчжоу-6» с космодрома Вэньчан

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Китайский грузовой космический корабль «Тяньчжоу-6» отправили на орбиту с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Об этом в среду, 10 мая, сообщило Центральное телевидение Китая, пишет ТАСС.

Отмечается, что запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-7» (Long March-7, CZ-7) с кораблем осуществили в 21:22 по местному времени (16:22 мск).

Корабль длиной 10,6 метра весит 13,5 тонны. «Тяньчжоу-6» с объемом грузового отсека 22,5 квадратных метра может доставить на орбиту 7,4 тонны полезной нагрузки. Корабль доставит на национальную орбитальную станцию топливо, оборудование, пищевые продукты и личные принадлежности космонавтов.

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Даниил Иринин
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