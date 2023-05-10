В МИД высказались о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Замглавы МИД России Рябков назвал ДОВСЕ пережитком прошлого

Вопрос о судьбе Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) назрел давно, так как он безнадежно устарел. Таким образом о денонсации документа высказался замглавы МИД России Сергей Рябков, его комментарий опубликован на сайте ведомства.

В частности, замминистра назвал его пережитком прошлого в условиях ухудшения военно-политической ситуации в Европе.

«Члены [Североатлантического] альянса фактически обходили положения ДОВСЕ в процессе экспансии на восток. В 2007 году мы были вынуждены приостановить действие договора. При этом оставили дверь открытой, давая возможность странам Запада одуматься, проявить здравый смысл», — напомнил дипломат и добавил, что, тем не менее, обстановка не изменилась.

Рябков также отметил, что, очевидно, пришло время для мер, предусмотренных Госдумой при ратификации Соглашения об адаптации ДОВСЕ в 2004 году: речь идет о принятии политических и дипломатических решений, в том числе затрагивающих ДОВСЕ, для устранения исключительных обстоятельств, которые могут поставить под угрозу интересы России.

10 мая президент Владимир Путин поручил денонсировать ДОВСЕ, действие которого было приостановлено Москвой в 2007 году. Соответствующий вопрос будет рассмотрен обеими палатами парламента. Рябков назначен официальным представителем главы государства при рассмотрении палатами Федерального собрания данного вопроса.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан 19 ноября 1990 года в Париже представителями 16 стран НАТО и шести государств-участников Организации Варшавского договора. Соглашение вступило в силу 9 ноября 1992 года, то есть уже после распада Восточного блока и СССР. В документе, в частности, были установлены лимиты вооружений и техники для каждого военного блока.